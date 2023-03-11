Эксперты поделились лайфхаком, как быстро освободить память на телефоне

Освобождение памяти на телефоне является важной задачей для многих пользователей, так как забитая память может снизить производительность устройства и уменьшить время его работы между зарядами батареи.

Об этом пишет «Nnews«.

В данной статье представлены несколько простых и быстрых способов, которые помогут освободить память телефона.

Один из самых простых способов освободить память на телефоне — удаление ненужных приложений и файлов. Для этого нужно открыть меню настроек телефона и просмотреть список установленных приложений. Удалите приложения, которые вы не используете в течение длительного времени. Также стоит просмотреть файлы на телефоне, такие как изображения, видео и аудиофайлы, и удалить те, которые больше не нужны.

Кэш приложений – это временные файлы, которые занимают много места на телефоне. Чтобы освободить память, нужно удалить кэш приложений. Для этого нужно открыть меню настроек телефона, перейти в раздел «Хранилище и USB» и выбрать «Кэш приложений». Нажмите кнопку «Очистить кэш», чтобы удалить кэш приложений.

Если ваш телефон подключен к Интернету, вы можете использовать Google Photos, чтобы освободить память на устройстве. Для этого нужно открыть приложение Google Photos и загрузить фотографии и видео в облачное хранилище. Если вы установите параметр «Оригинал качества», то ваши фотографии и видео будут сохраняться в облаке без сжатия, но займут больше места. Если вы установите Высокое качество, фотографии и видео будут сжаты, но не потеряют качество. Это позволит значительно уменьшить размер изображений и видео на вашем телефоне, освободив память.

Если ваш телефон поддерживает внешнюю карту памяти, использование ее может быть прекрасным способом увеличить общий объем памяти. Для этого нужно открыть меню настроек телефона и перейти в раздел «Хранилище и USB». Выберите «Карта памяти» и нажмите «Форматировать карту памяти». После форматирования карты ее можно использовать для хранения фотографий.

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