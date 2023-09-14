Эксперты предупредили: какие фрукты приводят к скачку сахара и лишнему весу

Фрукты считаются полезной пищей. но важно учитывать, что есть их в больших количествах вредно, а в некоторых случаях даже опасно.

Фрукты обязательно должны быть в рационе людей всех возрастов. Они содержат множество ценных микроэлементов и целый набор витаминов, которые позитивно влияют на иммунитет и работу внутренних органов. Однако стоит помнить, что большинство фруктов могут повышать уровень сахара в крови, а в больших количествах - привести к набору лишнего веса.

Об этом пишет shefinds.com.

Список наиболее опасных фруктов для тех, кто страдает ожирением или склонен к развитию диабет, возглавили бананы. Диетолог Энн Облигар предупредила, что если есть их в больших количествах, фрукт начнет влиять на уровень сахара. При резком его падении, человек сразу сильно хочет есть, причем, его тянет на жирную и вредную пищу. Кроме того, перекус бананами может привести и к ложному ощущению голода из-за присутствия в них сахаров.

В больших количествах вреден и виноград. Его гликемический индекс довольно высокий, поэтому может привести ко всплеску глюкозы в организме. К тому же виноград довольно калориен.

В список коварных фруктов попали и ананасы, хотя традиционно их включают в список продуктов для похудения. Несмотря на витамин C в нем и марганец, переедание грозит не только скачком уровня сахара, но и лишними килограммами, утверждает доктор. Тропический фрукт вполне заменят наши дыни и арбузы.

Из-за высокого содержания сахаров не стоит злоупотреблять также манго и хурмой, особенно если пытаетесь сбросить вес.

Ранее «Курсор» писал о том, что ученые выяснили лучший месяц для диеты и похудения. Как ни странно, самым эффективным оказалось похудение в зимние месяцы, а не летом, как принято считать.