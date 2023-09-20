Эксперты рассказали, чем нужно ужинать, чтобы сбросить вес

Неправильно подобранный рацион и снижение калорийности или вообще голодание может замедлить метаболизм, что чревато значительным набором веса после...

Ложиться спать голодным - плохая идея, даже если вы пытаетесь похудеть. Лучше перекусить чем-то низкокалорийным, это избавит вас от чувства голода и поможет вашему организму поддерживать высокую скорость метаболизма.

Об этом говорит известная нутрициолог Ребекка Диткофф.

Эксперт рекомендует выбирать для вечерних перекусов легкие углеводы, потому что именно они способствуют выработке инсулина, который помогает триптофану повышать в мозге уровень мелатонина. Это приводит к быстрому засыпанию и крепкому сну. А сочетание углеводов и белков помогает снижать уровень гормонов, вызывающих голод, и организм до пробуждения остается сытым. Значительным компонентом для утоления голода и правильного похудения белок.

Последний прием пищи должен быть за пару часов до сна, чтобы еда успела перевариться. И дело не только в возможном отложении жира. Если тело не успеет переварить пищу до того, как вы пойдете в постель, это отрицательно скажется на сне.

Кисломолочные – кефир, натуральный йогурт или простокваша Они состоят из легкого белка, который прекрасно усваивается организмом.

Обезжиренный творог.

Яичный желток – это сочетание исключительно воды и легкоусвояемого белка. Поэтому, учитывая состав и калорийность желтка на ночь, можно позволить себе съесть или 2 целых яйца.

Мясо птицы – филе индейки и курицы, содержит много белка, витаминов (А, Е, группы B) и минералов.

Грейпфрут называют лучшим цитрусовым для похудения, потому что у него низкий гликемический индекс, достаточно малая калорийность, он является источником ценной клетчатки, целого спектра различных витаминов, а также в его состав входит нарингин, улучшающий обмен веществ и способствующий расщеплению жировых отложений.

Морскую рыбу – она является мощным поставщиком качественного белка, нежирные сорта рыбы легко усваиваются, снижают уровень плохого холестерина и обогащают организм йодом и фосфором.

Авокадо содержит моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, способствующие расщеплению уже имеющихся жиров. Авокадо не содержит холестерина и сахара, но может похвастаться богатством витаминов, минералов и микроэлементов, благодаря которым поддерживает в тонусе весь организм, улучшает деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем, состояние волос, кожи.

Тушеные овощи быстро усваиваются организмом, а также отлично прочищает кишечник и способствует похудению.

Кисло-сладкие ягоды – вишню, чернику и малину как в свежем, так и замороженном виде. Можно добавить к ним несколько ложек нежирного кефира или натурального йогурта.

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