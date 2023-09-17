Эксперты рассказали, как часто нужно мыть холодильник

От этого зависит качество продуктов, которые в нем хранятся.

Возможно, вы моете свой холодильник только тогда, когда начинаете чувствовать неприятный запах, но такой подход может не только привести к распространению нечистот, но и к проблемам со здоровьем. Если не чистить холодильник часто, продукты могут портиться быстрее и навредить вам.

Об этом пишет "Taste of Home".

Ваш холодильник – это прибор, который вы используете на кухне едва ли не чаще всего, и поэтому крайне важно поддерживать в нем чистоту. Некоторые части холодильника нужно мыть каждый день, другие можно чистить гораздо реже.

Ваш холодильник – это прибор, который вы используете на кухне едва ли не чаще всего, и поэтому крайне важно поддерживать в нем чистоту. Некоторые части холодильника нужно мыть каждый день, другие можно чистить гораздо реже.

Кроме того, примите каждую неделю убирать старую еду из холодильника и протирать его заднюю часть перед походом в магазин.

Не забывайте и об очистке наружной части вашего холодильника – удаляйте пятна от пальцев и другую грязь, остающуюся на ручке и дверце холодильника.

До этого диетологи рассказали, какие продукты обязаны находиться в вашем холодильнике во время похудения.