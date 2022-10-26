Эксперты рассказали, как коты реагируют на человеческую речь

Домашние любимцы не только узнают голос хозяина, но и понимают, когда он обращается к другим.

Исследователь Шарлотта де Музон и ее коллеги из Université Paris Nanterre (Нантер, Франция) провели исследование, касающееся реакций кошек на человеческую речь.

Об этом сообщает PHYS.org.

В рамках экспериментов они проанализировали поведение 16 котов и то, как они реагируют на голоса. Для этого им включали аудиозапись с голосом их владельцев и незнакомых людей.

Например, на первых записях хозяева и чужие обращались к ним, а на вторых – к другим людям. Во время прослушивания ученые начинали наблюдать и записывать реакции 4-лапых. В частности, это касалось их расслабления и движения хвоста.

Оказалось, что у 10 из 16 участников эксперимента снизилась интенсивность поведения, когда они услышали запись голоса незнакомого человека, который называл их имя. Однако, когда они слышали голос своего владельца, то интенсивность поведения увеличивалась – кошки поворачивали уши в сторону динамиков, больше двигались по комнате и имели расширенные зрачки. Это подтолкнуло исследователей к предположению, что домашние любимцы умеют различать голос хозяев.

В рамках второго этапа было зафиксировано снижение интенсивность поведения 10 из 16 кошек, когда те слышали голос своего владельца, обращенный к другим людям. Также фиксировалось значительное увеличение интенсивности, когда владелец обращался непосредственно к своему домашнему любимцу. В рамках третьего этапа исследователи включили запись с голосом незнакомца, который обращался кошке и другому человеку – на финальном этапе животные никак не меняли свое поведение.

Согласно выводам ученых, кошки могут различать голос владельца и понимать, когда тот обращается к ним или кому-то другому. Исследователи полагают, что следующие эксперименты получится провести при участии более социализированных кошек, которым привычно взаимодействовать с незнакомыми людьми.

Также «Курсор» сообщал, что зоопсихологи выяснили, что собак нужно воспитывать как детей.