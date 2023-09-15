Эксперты рассказали, как по рукам человека определить проблемы с сердцем

Проблемы с сердцем могут развиваться без явных симптомов, однако заметить неладное можно по сопутствующим признакам.

Эксперты говорят, что по рукам человека часто можно определить нарушения в работе тех или иных органов. В частности, понять, что сердце в опасности можно помогут пять признаков.

Об этом информирует MedicalXpress.

По словам кардиологов, если на подушечках пальцев или на ладонях появились болезненные и жесткие припухлости, красные шишки, следует обратиться к врачам, поскольку эти симптомы могут свидетельствовать об инфекционном эндокардите. Речь идет об опасном воспалении, поэтому лучше не затягивать с походом в профильный специалист.

Еще один опасный симптом – красные или фиолетовые полоски под ногтями. Это осколочные кровоизлияния, которые могут указывать либо на инфекцию, либо на другие болезни сердца. Данный признак может свидетельствовать об инфицировании клапанов сердца, появлении крошечных сгустков, повреждающих мелкие капилляры и повреждении сосудов вследствие набухания – васкулита. Все эти состояния небезопасны.

Не следует игнорировать набухшие пальцы, особенно если они выглядят как барабанные палочки. Это состояние называют на так называемый симптомом барабанных палочек или пальцами гиппократа. Оно свидетельствует о хронической нехватке в организме кислорода, что опасно не только для сердца, но и для всех других органов. Также следует обратить внимание на появление восковых комочков на руках. Они, как правило, возникают при очень серьезном заболевании – амилоидоз сердца.

Также медики рекомендуют следить за изменением цвета ладоней. Если на них появляются красные или коричневые пятна, следует обследовать наличие в сердце и сосудах бактериальной инфекции. Это состояние известно как инфекционный эндокардит.

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