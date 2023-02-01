Эксперты рассказали, какой соус помогает сжигать жир: его зря считали вредным

Соусы и добавки диетологи считают противниками похудения. Однако один «запретный» ингредиент все же стоит вернуть в здоровый рацион, если вы хотите избавиться от надоедливого висцерального жира.

Речь идет об острых соусах, содержащих в составе перец чили. В чем их польза и почему они так важны?

Об этом пишет Express.

Некоторые продукты содержат компоненты, которые помогут бороться с этой проблемой. К таким относится капсаицин – это химическое соединение, которое есть в перце чили, в частности в разновидностях халапеньо и кайенском перце. Это доказало исследование, подтвердившее положительное влияние на висцеральный жир и другие органы. Сам по себе перец чили не каждый любит смаковать, так что хорошим дополнением в рационе станет соус с этим продуктом.

Острые соусы и перец чили содержат капсаицин. Исследователи обнаружили, что капсаицин обладает множеством положительных свойств, связанных со здоровьем, включая уменьшение нейропатической боли, которая может быть вызвана различными состояниями здоровья, и помогает контролировать вес и избавляться от лишней, пишут эксперты Центра исследование безопасности ингредиентов Мичиганский государственный университет.

Другие исследования позволили выявить и положительное влияние капсаицина на уменьшение воспаления и профилактику рака. Еще один анализ ученых позволил понять влияние капсаицина на борьбу с ожирением. Выяснилось, что он может играть решающую роль в этом процессе. Это обусловлено многочисленными преимуществами метаболического здоровья.

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