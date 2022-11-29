Эксперты разоблачили популярный миф о воде

Ученые провели исследование и установили, что нет необходимости в употреблении 8 стаканов воды ежедневно.

Об этом сообщает Daily Mail.

К эксперименту привлекли более 5,5 тысяч участников, живущих в десятках странах, а также более 90 ученых из разных уголков мира. Эксперты объединили усилия ради измерения с помощью нового метода обращения воды в человеческом организме.

В процессе исследования участники употребляли отмеренное количество воды, которая была обогащена дейтрием. Последний присутствует в нашем в организме образом и не является опасным. После этого эксперты измерили скорость исчезновения дейтрия из организма, то есть речь идет об измерении скорости процесса кругооборота воды в теле.

Оказалось, что люди, населяющие более жаркие и влажные регионы, и большие высоты, а также спортсмены, беременные и кормящие женщины, нуждаются в большем количестве воды из-за более высокой скорости ее оборота в организме. По словам ученых, что объем воды во многом зависит от того, какую еду употребляет человек. Кроме это в дневную норму воды в день нужно включить кофе, чай, соки и другие напитки, которые мы употребляем.

Результаты исследования показали, что употребление 8 стаканов воды в день, вероятно, не вредит организму, но и не приносит никакой пользы. Традиционно эксперты считают, что употребление простой воды необходимо для профилактики болезней почек и ожирения.

«Курсор» сообщал, что люди пьют воду, которую ранее употребляли десятки других индивидов.