Ученые говорят, что хотя люди разделяли отходы и воду тысячи лет, только в начале 21 века люди усовершенствовали технику, позволяющую получать безопасную питьевую воду, после того, как вода потребляется из крана, она стекает в канализационный трубопровод, который ведет к очистным сооружениям района, где она либо очищается для использования человеком, либо выбрасывается в окружающую среду», — говорят эксперты.

Количество людей, выпивших воду ранее, рассчитывается по формуле: Соотношение мочи = (общее количество выпитой воды)/(общее количество воды) = (общая биомасса когда-либо живших позвоночных* скорость мочи)/(общая вода) = (средняя биомасса позвоночных — скорость мочеиспускания в год * годы позвоночных) / (общее количество воды).

При этом, рацион мочи составляет 350 миллионов лет, когда пять миллиардов тонн влажных позвоночных мочится в восемь раз больше их массы тела в год, что составляет 14 000 миллионов кубических миль мочи.

«Это означает, что атомы в вашей средней молекуле воды уже были сконцентрированы в моче примерно 10 раз. И это консервативная оценка», — добавили эксперты.

«Курсор» сообщал, что названы причины, из-за которых человек может постоянно болеть.