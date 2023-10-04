Эксперты развенчали четыре самых популярных мифа о питании

Вокруг продуктов питания существует много мифов, в которые верить не стоит, говорят врачи. Тем более, что некоторые заблуждения могут даже наносить вред здоровью.

Об этом рассказала нутрициолог Галина Сеник в своем Instagram.

Растительное молоко полезнее, чем животное.

Растительное молоко, такое как овсяное или ореховое, может содержать добавленные стабилизаторы, консерванты и сахара для улучшения вкуса. Оно не всегда богато витаминами, если не обогащено, и может быть полезным только в случае непереносимости коровьего молока.

Свежие продукты полезнее, чем замороженные.

Быстрая заморозка продуктов позволяет сохранить до 80% витаминов. Часто свежие фрукты и овощи срывают незрелыми и могут потерять свои питательные свойства после нескольких дней хранения.

Яйца не стоит есть каждый день из-за содержания холестерина.

Яйца богаты холестерином, но их потребление не обязательно влияет на уровень "плохого" холестерина в организме. Чрезмерно насыщенные жиры в других продуктах, таких как красная рыба и колбасы, могут оказать большее воздействие на холестерин.

Избегать углеводов на ужин.

Не все углеводы одинаковы. Высокообразованные углеводы, такие как цельнозерновые каши, отрубной хлеб и фрукты, могут быть частью здоровой диеты и способствовать хорошему сну и общему здоровью.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.