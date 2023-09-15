Эксперты выяснили, как можно определить рак на ранних стадиях

Если тело поражено раком, его запах меняется. Причем, это легко почувствовать всем.

Ученые из США выяснили, что наличие онкологического заболевания можно определить с помощью запаха. Именно изменившийся запах может стать одним из первых признаков болезни и должен стать поводом для визита к врачу.

Об этом сообщает издание Psychology Today.

Медики напоминают, что хоть рак и довольно серьезная болезнь, которая забирает десятки тысяч жизней ежегодно, с ним можно бороться и он поддается лечению. Чем раньше обнаружили болезнь - тем выше шансы, что пациент поправиться. А потому при первых тревожных признаках стоит как можно скорее обращаться к специалисту.

Важно читывать, что множество опухолей не проявляют свое присутствие в организме человека, пока по телу не распространятся множественные метастазы. А потому обращать внимание стоит на косвенные признаки - такие как, например, запах тела.

Исследователи выяснили, что при определении специфических веществ в воздухе, которые выделяются при дыхании, можно выявить наличие опухоли в легких, желудке, кишечнике и других органах. Кроме того, у тела появляется очень особенный запах.

Медик говорят, что люди, страдающие раком, имеют тяжелый сливочный запах с нотками дрожжей.

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