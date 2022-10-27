Эксперты выяснили, почему стоит беседовать с незнакомцами

С детского возраста людей учат с подозрением относиться к незнакомым, но, как полагают учёные, такое общение порой является необходимым.

Разумеется, специалисты не призывают детей общаться с незнакомцами, но утверждают, что постоянное избегание незнакомых людей может привести к тому, что во взрослой жизни мы что-то упустим нечто важное.

Об этом сообщает BBC.

Новое исследование показало, что люди становятся более мудрыми и счастливыми благодаря мимолетному общению с незнакомцами в баре или автобусе. Политолог из Университета Макгилла в Канаде Дитлинд Столле считает, что установка о том, что всё в жизни, что незнакомо детям – опасна, и в итоге лишает людей доверия друг к другу.

Это настоящая проблема, потому что доверие – один из основных факторов функционирования многих обществ. Столле утверждает, что из-за чрезмерного недоверия к окружающим человек может лишиться многих социальных и экономических возможностей.

В 2013 году психологи Джиллиан Сандстром из Университета Сассекса в Великобритании и Элизабет Данн из Университета Британской Колумбии стали авторами исследования при участии 30 взрослых людей. Всех испытуемых просили улыбаться и беседовать с баристой во время утренней покупки кофе. Согласно результатам экспериментов, человек, беседовавший с незнакомцем сильнее ощущал свою принадлежность, а также у него улучшалось настроение.

Со временем ученые-бихевиористы из Чикагского университета Николас Эпли и Джулиана Шредер устроили собственный эксперимент, где участники разговаривали с незнакомцами в общественном транспорте, такси или залах ожидания. Выяснилось, что, в среднем, люди не начинали разговор первыми из-за осуждения, неловкости, нарушения социальных норм и границ другого человека.

Однако, те, кто решился на беседу с незнакомцем, обнаружили, что разговор длился больше предполагаемого, а собеседники, как правило – приятные и любопытные люди. Эпли и Шредер устроили аналогичные эксперименты в метро и в других общественных местах. Они повторно установили, что разговор с незнакомцем может сделать человека счастливее.

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