Психологи назвали факторы, разрушающие романтические отношения

17:25, Сегодня
Интересные факты
влюбленная пара фото
Фото: canva.com

Некоторые проблемы одинаково заботят как женщин, так и мужчин.

В рамках нового исследования эксперты рассказали о главных причинах, из-за которых пары прекращают отношения.

Об этом сообщает Forbes.

По словам психологов, многим людям нужна терапия после расставания. В среднем человек задается одними и теми же вопросами касаемо того, что привело к разрыву и можно ли было этого избежать.

Британские психологи изучили самые распространенные причины разрыва отношений. Также провели опрос среди пар и установили, что существует 12 самых распространенных причин расставаний:

  • Разлука;
  • Ссоры;
  • Неверность;
  • Отсутствие уважения;
  • Разные интересы;
  • Стрессы;
  • Нервозность;
  • Финансовые проблемы;
  • Неравное распределение домашних обязанностей;
  • Трудности в сексе;
  • Домашнее насилие;
  • Невозможность иметь детей;
  • Алкогольная, наркотическая или азартная зависимость.

Две основные причины расставания одинаковы как для мужчин, так и для женщин — представители обоих полов одинаково часто говорили, что расставание произошло из-за разлуки и постоянных ссор. Также установлено, что присутствие неуважения, финансовых проблем, домашнего насилия и неравного распределения домашних обязанностей больше беспокоило женщин, чем мужчин.

Интересно, что факторы, спровоцировавшие развод или расставание, в среднем, присутствовали в начале отношений. По мнению психологов, возникновение подобных проблем должно быть первым звоночком в самом начале отношений — нужно быть готовым к предупреждающим сигналам и не думать, что они испарятся.

Учёные отмечают, что несмотря на тяжесть расставания, оно исцеляет. Согласно предыдущим исследованием, партнеры получают существенную психологическую выгоду благодаря разрыву отношений. Эксперты утверждают, что расставание – болезненный опыт в жизни, но человек должен попробовать извлечь из него урок.

Также «Курсор» сообщал, что психологи дали три совета, как пережить расставание.

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