Психологи назвали факторы, разрушающие романтические отношения

Некоторые проблемы одинаково заботят как женщин, так и мужчин.

В рамках нового исследования эксперты рассказали о главных причинах, из-за которых пары прекращают отношения.

Об этом сообщает Forbes.

По словам психологов, многим людям нужна терапия после расставания. В среднем человек задается одними и теми же вопросами касаемо того, что привело к разрыву и можно ли было этого избежать.

Британские психологи изучили самые распространенные причины разрыва отношений. Также провели опрос среди пар и установили, что существует 12 самых распространенных причин расставаний:

Разлука;

Ссоры;

Неверность;

Отсутствие уважения;

Разные интересы;

Стрессы;

Нервозность;

Финансовые проблемы;

Неравное распределение домашних обязанностей;

Трудности в сексе;

Домашнее насилие;

Невозможность иметь детей;

Алкогольная, наркотическая или азартная зависимость.

Две основные причины расставания одинаковы как для мужчин, так и для женщин — представители обоих полов одинаково часто говорили, что расставание произошло из-за разлуки и постоянных ссор. Также установлено, что присутствие неуважения, финансовых проблем, домашнего насилия и неравного распределения домашних обязанностей больше беспокоило женщин, чем мужчин.

Интересно, что факторы, спровоцировавшие развод или расставание, в среднем, присутствовали в начале отношений. По мнению психологов, возникновение подобных проблем должно быть первым звоночком в самом начале отношений — нужно быть готовым к предупреждающим сигналам и не думать, что они испарятся.

Учёные отмечают, что несмотря на тяжесть расставания, оно исцеляет. Согласно предыдущим исследованием, партнеры получают существенную психологическую выгоду благодаря разрыву отношений. Эксперты утверждают, что расставание – болезненный опыт в жизни, но человек должен попробовать извлечь из него урок.

Также «Курсор» сообщал, что психологи дали три совета, как пережить расставание.