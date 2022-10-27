Психологи назвали факторы, разрушающие романтические отношения

В рамках нового исследования эксперты рассказали о главных причинах, из-за которых пары прекращают отношения.
Об этом сообщает Forbes.
По словам психологов, многим людям нужна терапия после расставания. В среднем человек задается одними и теми же вопросами касаемо того, что привело к разрыву и можно ли было этого избежать.
Британские психологи изучили самые распространенные причины разрыва отношений. Также провели опрос среди пар и установили, что существует 12 самых распространенных причин расставаний:
- Разлука;
- Ссоры;
- Неверность;
- Отсутствие уважения;
- Разные интересы;
- Стрессы;
- Нервозность;
- Финансовые проблемы;
- Неравное распределение домашних обязанностей;
- Трудности в сексе;
- Домашнее насилие;
- Невозможность иметь детей;
- Алкогольная, наркотическая или азартная зависимость.
Две основные причины расставания одинаковы как для мужчин, так и для женщин — представители обоих полов одинаково часто говорили, что расставание произошло из-за разлуки и постоянных ссор. Также установлено, что присутствие неуважения, финансовых проблем, домашнего насилия и неравного распределения домашних обязанностей больше беспокоило женщин, чем мужчин.
Интересно, что факторы, спровоцировавшие развод или расставание, в среднем, присутствовали в начале отношений. По мнению психологов, возникновение подобных проблем должно быть первым звоночком в самом начале отношений — нужно быть готовым к предупреждающим сигналам и не думать, что они испарятся.
Учёные отмечают, что несмотря на тяжесть расставания, оно исцеляет. Согласно предыдущим исследованием, партнеры получают существенную психологическую выгоду благодаря разрыву отношений. Эксперты утверждают, что расставание – болезненный опыт в жизни, но человек должен попробовать извлечь из него урок.
Также «Курсор» сообщал, что психологи дали три совета, как пережить расставание.