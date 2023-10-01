Эндокринолог рассказал, кому можно не заставлять себя завтракать

Эксперты говорят, что здоровому человеку завтракать совсем не обязательно, если нет такого желания, но для здоровья и фигуры полезнее все же выработать у себя эту привычку. К тому же, если люди для который утренняя трапеза является обязательной.

Люди, долгое время страдающие от хронического стресса, часто имеют аномально низкий уровень кортизола утром. Если они пропускают завтрак, это может вызвать головокружение, легкую тошноту, дрожь в руках и повышенное потоотделение.

Такие симптомы свидетельствуют о гипогликемии, когда уровень сахара в крови снижается. Эти пациенты испытывают трудности с пробуждением и чувствуют себя плохо весь день, как утверждает доктор.

Иногда, чтобы восстановиться, им приходится выпить 2-3 чашки кофе и добавить к ним бутерброд или сладкий десерт... В течение рабочего дня они прибегают к кофе, булкам, шоколадкам, порой и не осознавая этого.

По вечерам, вернувшись домой, они могут съесть всё, что найдется в холодильнике. Кроме того, для снятия напряжения они часто прибегают к употреблению алкоголя. После такого обильного ужина утром у них снова нет аппетита на завтрак. И этот цикл повторяется.

Что делать в такой ситуации? Запланируйте внести изменения в свой рацион, расширив его по принципу белково-жирового завтрака. Для этого достаточно употребить плотный завтрак несколько раз утром, съесть что-то полезное около 4-5 часов дня, еще до окончания рабочего дня.

Углеводные перекусы в течение дня, такие как сладости и фрукты, следует исключить. Если гипогликемия повторяется, подготовьте активированные орехи и каждый час съедайте по 1-2 орешка, следя за временем. Таким образом, к ужину вы не будете чрезмерно голодны и не склонны к перееданию.

Однако есть случаи исключения, когда отсутствие завтрака имеет свои преимущества. Например, это может быть полезно для людей с митохондриальной дисфункцией, которым необходима детоксикация. Для них наилучшим временем для завтрака может быть не через 40 минут после пробуждения, а где-то в 9-10 утра, если они проснулись в 6. С 6 до 9 утра они могут быть более продуктивными. Эти пациенты постоянно испытывают дефицит энергии и часто интуитивно приходят к такому отсроченному завтраку.

В отношении стратегии интервального голодания 16/8, важно понимать, что это не обязательно означает пропуск завтрака. Часто это решение принимается с целью стимулирования выработки собственного гормона роста, но существуют более оптимальные варианты.

Однако тем, кто страдает различными патологиями ЖКТ, имеет дефицит белка и витаминов, страдает от дисбаланса гормонов или лептинорезистентности, пропускать завтрак не стоит.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.