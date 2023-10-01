Эндокринолог рассказал, кому можно не заставлять себя завтракать

Эксперты говорят, что здоровому человеку завтракать совсем не обязательно, если нет такого желания, но для здоровья и фигуры полезнее все же выработать у себя эту привычку. К тому же, если люди для который утренняя трапеза является обязательной.
Об этом рассказала эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram.
Люди, долгое время страдающие от хронического стресса, часто имеют аномально низкий уровень кортизола утром. Если они пропускают завтрак, это может вызвать головокружение, легкую тошноту, дрожь в руках и повышенное потоотделение.
Такие симптомы свидетельствуют о гипогликемии, когда уровень сахара в крови снижается. Эти пациенты испытывают трудности с пробуждением и чувствуют себя плохо весь день, как утверждает доктор.
Иногда, чтобы восстановиться, им приходится выпить 2-3 чашки кофе и добавить к ним бутерброд или сладкий десерт... В течение рабочего дня они прибегают к кофе, булкам, шоколадкам, порой и не осознавая этого.
По вечерам, вернувшись домой, они могут съесть всё, что найдется в холодильнике. Кроме того, для снятия напряжения они часто прибегают к употреблению алкоголя. После такого обильного ужина утром у них снова нет аппетита на завтрак. И этот цикл повторяется.
Что делать в такой ситуации? Запланируйте внести изменения в свой рацион, расширив его по принципу белково-жирового завтрака. Для этого достаточно употребить плотный завтрак несколько раз утром, съесть что-то полезное около 4-5 часов дня, еще до окончания рабочего дня.
Углеводные перекусы в течение дня, такие как сладости и фрукты, следует исключить. Если гипогликемия повторяется, подготовьте активированные орехи и каждый час съедайте по 1-2 орешка, следя за временем. Таким образом, к ужину вы не будете чрезмерно голодны и не склонны к перееданию.
Однако есть случаи исключения, когда отсутствие завтрака имеет свои преимущества. Например, это может быть полезно для людей с митохондриальной дисфункцией, которым необходима детоксикация. Для них наилучшим временем для завтрака может быть не через 40 минут после пробуждения, а где-то в 9-10 утра, если они проснулись в 6. С 6 до 9 утра они могут быть более продуктивными. Эти пациенты постоянно испытывают дефицит энергии и часто интуитивно приходят к такому отсроченному завтраку.
В отношении стратегии интервального голодания 16/8, важно понимать, что это не обязательно означает пропуск завтрака. Часто это решение принимается с целью стимулирования выработки собственного гормона роста, но существуют более оптимальные варианты.
Однако тем, кто страдает различными патологиями ЖКТ, имеет дефицит белка и витаминов, страдает от дисбаланса гормонов или лептинорезистентности, пропускать завтрак не стоит.
«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.