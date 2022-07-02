Если Солнце вдруг исчезнет: ученые рассказали, что случится с планетой и ее жителями

Исследователи спрогнозировали, что произойдет с нашей планетой и человечеством, если однажды Солнце исчезнет с небосвода

Солнце является главным источником космической энергии, оно дает нам свет и тепло, которые необходимы для существования жизни на Земле. Но, что произойдет с планетой и ее жителями, если внезапно его не станет. Ученые поделились размышлениями на этот счет.

Об этом сообщает издание Live Science.

Специалисты отметили, если Солнце внезапно «выключиться», то Земля еще некоторое время будет оставаться теплой, поэтому на поверхности нашей планеты будет удерживаться относительно комфортная температура, но через год она снизится до отметки -70 и более, а при таких условиях выжить будет невозможно. Водоемы начнут замерзать, но этот процесс займет сотни тысяч лет. А спустя миллионы лет температура на нашей планете станет стабильной, но в диапазоне -240 градусов.

Что касается существования жизни, то исследователи считают, что планета начнет вымирать спустя несколько недель. Выжить без Солнца смогут лишь некоторые микроорганизмы, а животные и растения погибнут в течение 1-2 месяцев.

Человечество также не сможет жить на поверхности, если не найдет возможность существовать на огромной глубине океанов, построив там подводные города.

Но при этом, ученые отмечают, что не стоит сейчас беспокоиться по поводу того, что Солнце исчезнет с нашего небосвода. Это случится, как и любая звезда, наше Солнце, погаснет. Но это произойдет приблизительно через 7-8 миллиардов лет.

«Курсор» писал ранее, что исследователи обеспокоены большим количеством вспышек, которые возникают на Солнце.