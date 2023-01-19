Эти пять продуктов могут усилить боль при артрите

Простые изменения в вашем рационе могут иметь большое значение, когда дело доходит до артрита.

Некоторые продукты, которые вы едите на регулярной основе, могут на самом деле способствовать боли при артрите.

HealthShots связались с диетологом Хари Лакшми, чтобы узнать, что есть и чего избегать, если кто-то страдает артритом.

Есть два типа артрита; остеоартрит и ревматоидный артрит, а лечение зависит от типа артрита. Основной целью лечения артрита является облегчение симптомов. «Изменение диеты и отказ от определенных продуктов и напитков может помочь уменьшить боль и воспаление, поддерживать умеренный вес и улучшить качество жизни пациентов», — сказала Лакшми.

Пять продуктов и напитков, которых следует избегать при артрите

1. Продукты с высоким содержанием соли

«Людям с артритом рекомендуется избегать пищи с большим количеством соли. Некоторые продукты с высоким содержанием соли включают пиццу, красное мясо, морепродукты, сыр, консервы, соленые орехи, сушеную рыбу и т. д. Они не должны быть частью вашего рациона или их следует употреблять в умеренных количествах», — сказала Лакшми.

2. Алкоголь

«Постоянное употребление алкоголя также увеличивает риск развития остеоартрита», — сказала Лакшми. Если вы хотите выпить, пейте изредка и только в умеренных количествах.

3. Сахар

«Важно уменьшить потребление сахара, если у вас артрит. Конфеты, газированные напитки, мороженое, шоколад и различные другие продукты содержат большое количество сахара, что значительно увеличивает риск развития артрита», — сказала Лакшми.

4. Воспалительные жиры

Пациентам с артритом следует избегать некоторых типов жиров, таких как омега-6 жирные кислоты, насыщенные жиры и трансжиры. Лакшми сказала: «Жирные кислоты омега-6 включают масла, такие как сафлоровое, подсолнечное и растительное масло, которые могут причинить вред при употреблении в избытке. Насыщенные жиры, включая мясо, масло и сыр, следует употреблять умеренно». Известно, что трансжиры повышают уровень плохого холестерина и повышают уровень воспаления, поэтому их также следует употреблять в умеренных количествах.

5. Глютен

Глютен относится к белкам пшеницы, ячменя и ржи. Рекомендуется употреблять продукты без глютена, поскольку они снижают риск воспаления и облегчают симптомы артрита.

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