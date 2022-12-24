Facebook выплатит рекордную компенсацию за утечку конфиденциальных данных

Пользователи соцсети подали в суд на корпорацию, требуя компенсации ущерба в связи с обвинениями в том, что их личные данные были переданы третьим лицам.

Материнская компания соцсети Facebook – Meta – согласилась урегулировать коллективный иск в размере $725 млн в досудебном порядке. Компания обвиняется в предоставлении доступа третьим лицам к конфиденциальным данным пользователей.

Об этом сообщает Politico.

«Истцы со всем уважением просят суд предварительно утвердить безвозвратное мировое соглашение на сумму 725 миллионов долларов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мировое соглашение является «наибольшей компенсацией, когда-либо достигавшейся в коллективных исках о конфиденциальности данных, и наибольшей суммой, которую Facebook платил за урегулирование частного коллективного иска».

Заявление еще должно быть одобрено судом Сан-Франциско, в который оно было подано, а слушание назначено на март следующего года.

Пользователи Facebook подали в суд на корпорацию в 2018 году, требуя компенсации ущерба в связи с обвинениями в том, что гигант социальных сетей передал их личные данные третьим лицам, в том числе скандально известной Cambridge Analytica.

Как сообщал Курсор, Facebook ухудшает психическое здоровье. Обнаружена корреляция между статистически значимым ухудшением симптомов психического здоровья, особенно депрессии и тревоги. Данные исследований «Социальные сети и психическое здоровье» провели под руководством доктора Рои Леви из Школы экономики Бергласа Тель-Авивского университета.

Результаты показывают 20-процентный рост числа сообщений о тревожных расстройствах. Подробное изучение демонстрирует корреляцию между «статистически значимым ухудшением симптомов психического здоровья, особенно депрессии и тревоги» и быстрым внедрением социальных сетей.

Также Курсор писал о том, что корпорация Meta, известная ранее как Facebook, получила титул «Худшая компания года 2021» по результатам опроса, проведенного Yahoo! Finance. Также в списке худших компаний оказались Alibaba, Robinhood и Nikola.