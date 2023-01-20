Генная медицина: врачи научились лечить глухоту

После лечения новым видом генной терапии животные получили возможность слышать почти так же хорошо, как и здоровые.

Огромное внимание, которое стали уделять ученые со всего мира генной терапии, приносит свои плоды.

Об этом сообщает Medicalanswers.

Американские ученые, исследовавшие новые возможности лечения глухоты, рассказали, что примерно половина случаев рождения глухого ребенка связана с генетикой. Таким пациентам приходится устанавливать кохлеарные имплантаты — медицинские протезы, компенсирующие потерю слуха.

Исследование, проводившееся на мышах, показало, что глухие животные, прошедшие новый вид генной терапии, получили возможность слышать почти так же хорошо, как и здоровые. Результаты работы ученых подтвердили, что генная терапия в обозримом будущем сможет помочь в тех случаях, которые ранее не поддавались лечению.

Более 50% случаев глубокой врожденной глухоты имеют генетическую причину, и около 80% связаны с аутосомно-рецессивными формами глухоты. При такой глухоте DFNB9 белок, называемый отоферлином, не может выполнять свою обычную функцию передачи звуковой информации, собранной тонкими волосками во внутреннем ухе. Но после изменения генома глухих особей специально созданными вирусами животные смогли слышать настолько хорошо, как их сородичи, которые родились с нормально функционирующим отоферлином.

Аденоассоциированные вирусы оказались самим перспективным методом для переноса генов с целью лечения заболеваний, но его применение ограничено потенциально узким терапевтическим окном: у людей развитие внутреннего уха завершается внутриутробно, и слух становится возможным примерно через 20 недель беременности. Глухота, связанная с генетикой, обычно диагностируются в период новорожденности. В этом сложность, поскольку генная терапия на животных должна учитывать это, а эффективность генной терапии должна быть продемонстрирована после генной инъекции, когда слуховая система уже сформирована.

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