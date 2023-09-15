Гинеколог рассказала о простых методах борьбы с висцеральным жиром

Эти правила помогут снизить связанные с висцеральным жиром риски для здоровья.

Висцеральный жир — жир, скрытый в брюшной полости вокруг жизненно важных органов, — представляет значительный риск для здоровья, включая диабет, проблемы с сердцем и нарушения сна.

Чтобы бороться с этим, гинеколог Анджали Кумар из Maitri Women дала ряд важных советов в статье HealthShots.

Что такое висцеральный жир?

Висцеральный жир накапливается вокруг внутренних органов, даже если вы выглядите стройным. Этот скрытый жир может привести к таким состояниям, как синдром поликистозных яичников.

Причины висцерального жира

Факторы, такие как нездоровая диета, богатая обработанными продуктами и сладкими напитками, малоподвижный образ жизни, генетика, стресс, недостаток сна и гормональные изменения, способствуют образованию висцерального жира. Мужчины склонны накапливать его быстрее, чем женщины.

Риски для здоровья, связанные с висцеральным жиром

Висцеральный жир, расположенный вокруг жизненно важных органов, увеличивает риск таких заболеваний, как проблемы с сердцем, высокий уровень холестерина, диабет 2 типа и болезнь Альцгеймера.

Как уменьшить количество висцерального жира:

1. Оставайтесь активными. Регулярные физические упражнения, в том числе бег, ходьба и йога, имеют решающее значение для сжигания висцерального жира.

2. Диета имеет значение. Сосредоточьтесь на диете, богатой клетчаткой, и избегайте обработанных пищевых продуктов и трансжиров. Исключите продукты с гидрогенизированными маслами и кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы.

3. Ограничьте употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к накоплению жира вокруг внутренних органов. Сокращение потребления алкоголя полезно.

4. Сократите употребление рафинированного сахара. Избегайте рафинированного сахара, содержащегося в обработанных пищевых продуктах, сладостях и напитках. Выбирайте цельные блюда с натуральными подсластителями, такими как мед или стевия.

5. Сон в приоритете. Достаточный сон, 7–9 часов в сутки, необходим для гормонального баланса, обмена веществ и контроля веса, а также снижает риск возникновения проблем со здоровьем, связанных с висцеральным жиром.

Следуя этим советам, вы сможете эффективно бороться с висцеральным жиром и снизить связанные с ним риски для здоровья. Всегда консультируйтесь с экспертами в области здравоохранения для получения индивидуальных рекомендаций.