Глобальное потепление изменит ураганы: ученые рассказали детали

В ходе исследований ученые смоделировали нынешние штормы, а также будущие, с учетом изменений климата.

Недавно на США обрушился ураган «Иан», который принес масштабные разрушения. И ему предшествовала череда штормов. Ученые решили на примере этого атмосферного вихря выяснить, как меняются ураганы под действием изменения климата.

Об этом сообщает Inverse.

Эксперты считают, что изменения климатических условий увеличивают силу ураганов и интенсивность дождя, а также штормовые нагоны. Исследователи все еще не могут найти связь между количеством ураганов и изменениями климата, однако уверены, что в ближайшие годы большинство ураганов будут сильными штормами, такими как «Иан» и другие.

Специалисты смоделировали нынешние штормы, а также будущие, с учетом изменений климата. В результате они узнали, что количество осадков во время урагана будет прямо зависеть от глобальной температуры Земли — на каждый дополнительный градус придется не менее 7% дополнительных осадков.

Из-за изменений климата также увеличится скорость ветра, поэтому штормы станут более интенсивными, а значит возрастет и потенциальный ущерб, который они могут нанести окружающей среде.

«Курсор» писал ранее, что Представители Национального управления океанических и атмосферных исследований использовали беспилотник Saildron для того, чтобы изучить ураган «Фиона». Им удалось сделать видео внутри атмосферного вихря.

Еще мы писали, что группа экспертов из США выявила, что на Земле существует некий «особенный» вид шторма, который возникает только в Индийском океане.