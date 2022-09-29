В сердце бури: ученым удалось изнутри снять мощный ураган «Фиона»

Иметь дрон, который может не только противостоять ветру и дождю, но и снимать видео в таком состоянии, немалое достижение науки и технологий.

Представители Национального управления океанических и атмосферных исследований использовали беспилотник Saildron для того, чтобы изучить ураган «Фиона». Им удалось сделать видео внутри атмосферного вихря.

Об этом сообщает BGR.

Видеоролик опубликовали на YouTube, он не очень длинный, всего 27 секунд, не считая вторичного видео с ураганом, включающего еще около 30 секунд того, что NOAA называет «основными моментами».

На кадрах видны волны высотой до 15 метров и шторм, который раскачивает дрон в Атлантическом океане. Ветер достигал где-то 160 км/ч. Зрелище, на самом деле, устрашающее, особенно, если представить внутри какую-нибудь пилотируемую лодку.

В компании говорят, что морские дроны специально и разработаны для того, чтобы выполнять такого рода работу и помогать изучать такие атмосферные явления. Целью NOAA было пройти сквозь сердце урагана, через область, где ветер наиболее интенсивный.

Специалисты подчеркнули, что беспилотник может противостоять дождю, ветру и еще при этом снимать видео, что довольно немалое достижение науки и техники.

«Курсор» писал ранее, что мощный ураган «Фиона» обрушился в субботу, 24 сентября, на восточное побережье Канады, принеся с собой сильный ветер и проливные дожди и вызвав перебои с электричеством.