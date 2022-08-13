Google выплатит штраф в 42 млн долларов за обман пользователей

По решению суда, компания Google оштрафована на крупную сумму за сбор и хранение данных о местонахождении пользователей через функцию мониторинга веб-активности.

Австралийский суд Австралии оштрафовал Google Alphabet Inc на 60 млн австралийских долларов (42,7 млн ​​долларов США).

Об этом сообщили в агентстве Reuters.

Официальная причина штрафа — скрытие от пользователей информации о сборе личных данных о геолокации.

В обвинении указано, что компания Google обманывала пользователей, поскольку заставила их верить, что опция «истории местоположения» на телефонах Android является единственным способом получения информации об их локальном положении. При этом компания отслеживала и хранила данные о геолокации своих клиентов с помощью функции мониторинга веб-активности.

Сбор данных с мобильных устройств проводился с января 2017 до декабря 2018 года. И только в 2018 году Google исправила это, переработав функцию распознавания местоположения в более понятный вариант.

Однако, по оценкам контролирующих органов, около 1,3 миллиона пользователей австралийских Google-аккаунтов пострадали от ошибки компании.

С учетом нынешних требований, Евросоюз в апреле 2022 года подписал соглашение о цифровых услугах (DSA), которое призвано защитить цифровое пространство от нелегального контента, а также контролировать пользовательские права. Facebook, Google, и другие платформы не имеют права применять методы введения пользователей в заблуждение касательно сохранности персональных данных. Иначе им будут грозить огромные штрафы.

«Курсор» писал, что Apple и Google удалили больше миллиона мошеннических приложений.