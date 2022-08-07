Apple и Google удалили больше миллиона мошеннических приложений

Магазины приложений переполнены программами, не отвечающими политике конфиденциальности или замеченными в мошенничестве. Только за второй квартал этого года из App Store и Google Play удалено больше 500 тысяч приложений.

За второй квартал 2022 года из App Store и Google Play удалено 592 тысячи приложений, сообщает компания по борьбе с мошенничеством Pixalate.

Для сравнения за первый кварта Apple и Google удалили только 220 тысяч приложений, которые отнесли к разряду мошеннических.

Компания Apple запретила в App Store 439 тысяч приложений за второй квартал этого года. Сообщается, что претензией техногиганта стало отсутствие обновлений в течение долгого времени. Аналитика показала, что 64% этих программ не обновлялись как минимум два года. Pixalate отчитался, что 31% удаленных из App Store программ не придерживались политики конфиденциальности.

Исключение приложения из магазина выбрасывает его страницу из App Store или Google Play. К сожалению, удаление такого наполнения из магазина приложений не повлияет на пользователей, уже скачавших и использующих программу, к которой Apple и Google имеют претензии.

«Курсор» писал, что эксперты пояснили, почему важно отключать мобильный интернет на смартфоне.

Мы сообщали о зарядке смартфона: почему нельзя оставлять на ночь.