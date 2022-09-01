Хитрость самцов-дельфинов: как успешно соблазнять самок и отбиваться от конкурентов

Благодаря «социальному мозгу» дельфины ведут себя в своей среде также, как и люди: группируются в устойчивые союзы и альянсы для привлечения внимания самок.

Социальные навыки поведения дельфинов схожи с поведением людей. Ученые обнаружили интересные факты в схеме построения отношений в группе дельфинов.

Дельфины — очень социальные и взаимодействуют друг с другом в разных ситуациях. Недавнее исследование выявило, что афалины ведут себя очень схоже с человеком, пишет The Guardian.

В рамках изучения идеи о существовании «социального мозга» у млекопитающих, ученые из Массачусетского университета в Дартмуте определили, что у самцов дельфинов есть способность десятилетиями поддерживать дружбу или социальные связи и использовать это в жизни.

Эколог Ричард Коннор с группой ученых наблюдали за поведением около 200 дельфинов в Западной Австралии в разных ситуациях, в том числе в момент спаривания.

Коннор обнаружил крепкие дружественные связи среди самцов, иногда между двумя-тремя дельфинами, но иногда и больше. Такие связи иногда дополнялись или расширялись. Самцы-афалины сообща действовали в попытках найти самок, они помогали друг другу отбивать выбранную самку у других дельфинов, а также отбиваться от нападений со стороны других групп. Настоящая мужская дружба!

Ученый из Бристольского университета, профессор Стефани Кинг, провела аналогию между поведением самцов-дельфинов и мужской манерой поведения. У людей вся компания бросается на защиту друга, если нападают на его территорию или семью, также происходит и в группировках афалин.

Интересно, что союзы самцов чаще всего формируются в молодом возрасте и могут длиться в течение многих десятилетий, как собственно и у людей. А в случае серьезной опасности афалины группируются несколькими союзами для образования мощной группы, которая может достигать 50 особей.

Но, как оказалось, размер союза не настолько важен, как тесные связи между самцами. Успех в защите альянса или популярность у самок зависят именно от тесных связей среди самцов.

Такой «социальный мозг» присущ не только дельфинам, но и другим китообразным. При этом важную роль играет размер мозга, а среди всех млекопитающих максимальный размер мозга соотносительно с параметрами тела имеют люди и дельфины.

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