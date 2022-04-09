Ученые выяснили, как собаки воспринимают разговоры людей

Ученые собрали 17 собак, чтобы проверить, как их мозг будет реагировать на человеческую речь. Также эксперты сравнили, как собаки реагируют на звуки, которые издают их сородичи.

Ученые из Университета Этвеша Лоранда, в котором принимала участие кинолог-невролог Анна Балинт. Во время исследования эксперты использовали электроэнцефалограмму, чтобы измерить отдельные мозговые волны собак.

Исследование было опубликовано на портале Science.

Во время исследования ученые изучали 17 собак из разных семей. Среди них бордер-коли, золотистых ретриверов и немецкой овчарки. Собакам давали слушать аудиодорожки со звуками, которые издавали люди и собаки.

Люди на аудиодорожках смеялись, кашляли, бормотали и говорили, а собаки сопели, лаяли или пыхтели. Каждый звук классифицировали как положительный или нейтральный с точки зрения эмоциональной окраски.

Ученые выяснили, что собаки во время прослушивания пытаются понять, кто именно издает звуки. При чем волны, которые фиксировались при воспроизведении человеческих или собачьих звуков, у испытуемых животных были разным. Другими словами, мозг собак обрабатывает звуки людей и своих сородичей по-разному. Правда, как именно — пока неизвестно.

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