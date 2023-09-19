Хозяйка насилу оттащила пса от бара и насмешила посетителей

Курьезная ситуация закончилась только тогда, когда женщина силой подняла пса и потащила дальше.

Домашние любимцы тоже любят ходить по пабам. Забавная собачка породы эрдельтерьер по прозвищу Гренсон развеселила посетителей и стала популярной в сети.

Видео с его проделкой набрало более 69 тысяч просмотров.

На кадрах можно увидеть, как владелица собачки Кейт Торни спокойно гуляла по центру города, как вдруг четвероногий решил изменить их планы. Он начал тащить женщину к пабу. Посетители заведения не могли удержаться от смеха.

Интересно, что Кейт отчаянно пыталась заставить своего домашнего любимца сдвинуться с места, гладила, тянула за ошейник, но целеустремленный пес сопротивлялся, чем вызвал еще больший хохот у посетителей паба. Курьезная ситуация закончилась только тогда, когда женщина силой подняла пса и потащила дальше.

Позже в сети она написала, что Гренсон очень упрямый пес, который любит безобразничать. Раньше в этом пабе он не был. Скорее всего, ему просто понравились запахи еды.

Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

Ранее Курсор писал о наиболее «проблематичных» породах собак, которые нежелательно заводить начинающим собаководам.