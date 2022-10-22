Советы ветеринара: какие породы собак самые проблемные

Опытный ветеринар и собаковод из Великобритании рассказал, какие существуют особенно сложные в уходе породы собак и какие болезни характерны для каждого вида.

Тем, кто впервые решил завести собаку, бывает трудно определиться с породой.

Для таких начинающих собаководов британский ветеринар Бен Симпсон-Вернон дал рекомендации и сообщил породы собак, от которых лучше держаться подальше, сообщает uainfo.

Особенно он настаивает, что не стоит останавливать свой выбор на кинг-чарльз-спаниеле. По словам ветеринара, именно эти собаки отличаются склонностью к заболеваниям сердца. По статистике у более чем половины всех собак до пятилетнего возраста успевает развиться болезнь митрального клапана, а к 10 годам практически все спаниели страдают этим заболеванием.

Такса — это порода собак с характерными болезнями, связанными со спиной, поэтому ветеринар также советует не останавливаться на этой породе.

Также в черный список попала чау-чау. Симпсон-Вернон объяснил, что начинающим собаковедам сложно справиться с бурным темпераментом этих собак.

Шарпей отличается чрезмерно морщинистой кожей, что приводит к кожным заболеваниям.

Все собаки с плоской мордой, например мопсы и бульдоги, доставляют много хлопот своим хозяевам из-за проблем с дыханием.

С другой стороны, ветеринар считает, что у любой породы собак могут проявиться проблемы со здоровьем, поэтому нужно обеспечивать питомцам правильный уход и не покупать их у сомнительных заводчиков.

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