Художника заставили вернуть грант на огромную сумму после того, как он показал свой "шедевр" – что он создал

Творец считает, что поступил правильно.

Художник из Дании Йенс Хаанинг был обязан вернуть огромную сумму денег, которую он получил в качестве гранта, из-за сомнительного качества своего произведения искусства.

Об этом пишет The Guardian.

Раньше мужчина писал картины, посвящая их темам власти, денег и неравенства. Достигнув определенных успехов, в 2021 году ему выделил грант в размере 532 000 крон (76 256 долларов США) Музей современного искусства Кунстен в Ольборге, чтобы он поделился своим последним взглядом по этой теме.

Хаанингу дали 6000 евро (6411 долларов США) в банкнотах, чтобы он воспроизвел свои предыдущие работы под названием "Средний годовой доход в Дании" и "Средний годовой доход в Австрии" для специальной выставки под названием "Work It Out". Обе работы предполагали использование физической валюты для демонстрации, сколько денег получают жители Дании и Австрии.

Его грант также добавили в гонорар художника в размере 25 000 крон (3 853 доллара США) за работу. Однако сотрудники музея, мягко говоря, удивились, когда открыли работы художника и увидели лишь пустые рамки. Гражданин Дании выбрал для своих "шедевров" интересное название "Возьми деньги и беги".

Source: Kunsten Museum of Modern Art Aalborg pic.twitter.com/ehHNdTAUb2 — Osip Agr (@AgrOsip7903) September 19, 2023

"Я был за пределами страны, когда ящики были открыты, но внезапно мне пришло множество писем. Йенс известен своими концептуальными и активистскими работами с юмористическим оттенком. И он дал нам это – но также и своего рода тревожный сигнал, потому что теперь все задаются вопросом, куда пошли деньги?", – рассказал директор музея Лассе Андерссон.

Работники музея все же выставили пустые рамки без какого-либо рисунка. Однако когда Хаанинг отказался возвращать деньги, тогда на него подали в суд.

По словам творца, он взял у музея деньги, а не украл. Он подчеркнул, что нарушил договор, что якобы является частью его работы. Более того, мужчина призвал других людей с ужасными условиями труда поступить аналогичным образом.

"Если они сидят на какой-то дерь*овой работе и им не платят, и они фактически просят платить деньги, чтобы пойти на работу, тогда хватайте все, что можете, и победите это", – добавил он.

Несмотря на эти доводы, датчанину все же приказали вернуть выделенную на грант сумму.

Также "Курсор" сообщал, что ворон освоил кисти и стал рисовать настоящие шедевры.