Игры на планшете улучшают память пожилых людей — исследования

Несмотря на неизбежность снижения активности мозга по мере старения, существуют способы продления психической активности и поддержания памяти.

Проблемы с памятью в пожилом возрасте значительно ухудшают качество жизни, именно поэтому ученые работают над методами улучшения когнитивных возможностей мозга.

Результаты исследований опубликованы в журнале PNAS.

Новая компьютерная игра создана специалистами Калифорнийского университета для тренировки музыкального ритма. Однако выяснился неожиданный факт, что игра также улучшает память пожилых участников.

Наблюдались изменения активности мозга 47 участников эксперимента возрастом от 60 до 79 лет. Одна часть участников играла в музыкальную ритмическую игру Rhythmicity в течение 20 минут пять дней в неделю, а другая в это же время — в поиск слов. Эксперимент длился в течение восьми недель.

«Rhythmicity» была разработана совместно с барабанщиком Микки Хартом из группы «Grateful Dead». В игре присутствовали визуальные подсказки, обучающие участников играть ритм на планшете.

Такое обучение положительно повлияло и на немузыкальные способности. Проведенные электроэнцефалографии (ЭЭГ) при задании по запоминанию лиц неизвестных участникам людей подтвердили, что игравшие в «Rhythmicity» стали лучше узнавать лица через восемь недель, при этом данные ЭЭГ показали повышенную активность в части мозга, ответственной за кратковременную зрительную память.

С 2013 года разработчики готовят особые игры для пожилых людей: «NeuroRacer» для улучшения когнитивных способностей, «Body-Brain Trainer» для снижения давления и улучшения равновесия и «Labyrinth» для улучшения долговременной памяти.

Снижение психических функций мозга почти неизбежно при старении, но существуют способы поддержания остроты мышления.

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