Каждый час у телевизора увеличивает риски инсульта

Длительное провождение времени в малоподвижном состоянии за просмотром фильмов или телепередач угрожает сердечными проблемами, в частности инсультом.

Чем больше времени человек смотрит телевизор, тем больше негативных последствий для здоровья.

Согласно исследованиям американских ученых, люди старше 60 лет увеличивают у себя риски инсульта на 14% за каждый проведенный у телевизора час, сообщает euromd.

Специалисты из Университета Сан-Диего проводили наблюдения и выяснили, что по мере старения человека оставляют силы, моторика ухудшается, движения замедляются. Поэтому пожилые люди стараются больше сидеть или лежать на диване за просмотром любимых передач или чтением книг.

Однако сидячий образ жизни в таком возрасте очень опасен. Каждый дополнительный час, проведенный в сидячем положении, увеличивает риск инсульта на 14%, как показало исследование.

Малоактивные люди имеют риски возникновения инсультов на 44% чаще по сравнению с теми, кто проводит без движения в сидячем положении не более 11 часов.

И наоборот, физические нагрузки всего на 25 минут сокращают риски острого нарушения мозгового кровообращения на 40%. Такими упражнениями могут быть пешие прогулки, бег, спортивная ходьба или велоспорт.

Сидячий образ жизни опасен накоплением в артериях жировых отложений или холестерина. А это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Физические нагрузки значительно уменьшают риски инсульта благодаря снижению показателей холестерина и артериального давления.

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