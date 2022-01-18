Илон Маск рассказал как спасти человечество от массового вымирания

Миллиардер и генеральный директор SpaceX Илон Маск отреагировал на начало массового вымирания на Земле. У него есть план, как спасти человечество

Миллиардер и революционер в области новый технологий Илон Маск рассказал о том, что у него есть план, как спасти человечество от массового вымирания. По мнению Маска, человечеству в отдаленном будущем необходимо будет перебираться на другую планету.

В своем Twitter-аккаунте Маск опубликовал пост, в котором говорится, что человечество ждет массовое вымирание вследствие расширения Солнца. Человечество, как и все живое на Земле, ждет 100% смерть, если только человек не колонизирует новые планеты.

There is a 100% chance of *all* species extinction due to expansion of the sun, unless humanity makes life multiplanetary — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2022

Конечно, речь идет не о ближайшем будущем, а о далекой туманной перспективе. Но, по мнению Маска, первые шаги нужно предпринимать уже сейчас.

На данный момент миллиардер планирует колонизировать Марс с помощью ракеты Starship. По предварительным данным, до полной реализации проекта понадобится не менее 5 – 10 лет.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Илон Маск показал видео с башней, которая будет улавливать ракеты Starship после возвращения с орбиты.

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