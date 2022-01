Илон Маск рассказал как спасти человечество от массового вымирания

Миллиардер и революционер в области новый технологий Илон Маск рассказал о том, что у него есть план, как спасти человечество от массового вымирания. По мнению Маска, человечеству в отдаленном будущем необходимо будет перебираться на другую планету.

В своем Twitter-аккаунте Маск опубликовал пост, в котором говорится, что человечество ждет массовое вымирание вследствие расширения Солнца. Человечество, как и все живое на Земле, ждет 100% смерть, если только человек не колонизирует новые планеты.

There is a 100% chance of *all* species extinction due to expansion of the sun, unless humanity makes life multiplanetary

— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2022