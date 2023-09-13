Индийский врач назвал простое домашнее средство от мигрени

Возможно, это именно то решение, которое вы искали.

Головные боли при мигрени могут быть мучительно болезненными и разрушительными, но есть простое домашнее средство, которое может облегчить пульсирующую агонию: окунуть ноги в горячую воду. Этот старый трюк, часто передаваемый из поколения в поколение, может стать ключом к облегчению ваших проблем с мигренью.

Мигрень — это не типичная головная боль. Она сопровождается сильной болью, чувствительностью к свету и звуку, тошнотой и многим другим. Многие, чтобы найти утешение, прибегали к различным домашним средствам, включая пакеты со льдом. Замачивание ног в горячей воде — еще одно средство, привлекающее внимание.

Доктор Кунал Суд, специалист по интервенционной боли, рассказал порталу HealthShots, что это лекарство может быть удивительно эффективным. Наука, стоящая за этим, довольно проста: мигрень вызывается специфической активностью клеток головного мозга, приводящей к сужению кровеносных сосудов головы. Если вы замачиваете ноги в горячей воде, кровеносные сосуды ног расширяются, отводя кровь от головы. Это снижает давление на кровеносные сосуды головы и, в свою очередь, уменьшает боль при мигрени.

Замачивание ног в горячей воде — это средство с низким уровнем риска и не имеющее известных побочных эффектов. Тем не менее, всегда полезно проконсультироваться с врачом, прежде чем пробовать какой-либо новый метод облегчения мигрени. Если вы ищете естественный и одобренный врачами способ облегчить боль при мигрени, подумайте о том, чтобы попробовать это старое средство.