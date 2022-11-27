Индикатор счастья: как измерить уровень благополучия

В новом исследовании ученым удалось выяснить, что наше отношение к счастью и то, как мы измеряем этот уровень, напрямую влияет на наше благополучие.

В попытке сформулировать, что такое счастье, и научиться измерять его, ученые провели интересное исследование.

Для этого специалисты анализировали связи между счастьем и благополучием человека, сообщает Inverse.

Во время наблюдений случайно обнаружилось, что существует два типа людей, по-разному оценивающих благополучие и счастье.

Во время исследований были собраны данные по более чем 60 тысячам людей из разных стран: Великобритании, Германии, США и Франции. Целью ученых было выявить взаимосвязи между благополучием и ощущением счастья.

Автор исследования, научный сотрудник Оксфордского Университета Альберто Прати рассказал, что они с коллегами натолкнулись на интересную закономерность: счастливые люди часто преувеличивают степень своего благополучия, а несчастные люди — наоборот, склонны переоценивать свои неудачи.

При этом исследователи уверены, что счастье и благополучие — это не всегда одно и то же. Счастье скорее бывает частью благополучия, но все равно состоит из целого ряда компонентов: удовлетворения, контроля над своей жизнью, удачных отношений, успешной карьеры и т.д.

По словам Прати, многие людей удовлетворены своей жизнью примерно на 7 баллов. Ученые уверены, что это связано с тем, что ощущение счастья зависит от того, чувствует ли человек себя сегодня более счастливым, чем вчера.

Интересно, что среди людей, которые называют себя не слишком счастливыми, оценивая ее на «тройку», чаще наблюдается преуменьшение счастья. То есть вероятность того, что неуспешный человек еще более занизит уровень счастья, на 20% выше.

В результате ученые составили список из 4 советов, которые способны развить наше чувство благополучия:

новый опыт;

чувство благодарности;

положительные воспоминания;

общение с близкими.

Ранее Курсор писал, что эксперты рассказали о простой формуле счастья.

Также известно, что ученые выяснили, в каком возрасте человек испытывает наибольшее счастье.