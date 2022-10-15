Ученые выяснили, в каком возрасте человек испытывает наибольшее счастье

Самым несчастным себя человек чувствует в 46-48 лет.

По мнению ученых Национального бюро экономических исследований, самым счастливым является возраст от 18 до 20 лет.

Об этом пишет Колобок.

В это время молодые люди ощущают максимальный вкус к жизни, они готовы обучаться, стремиться к самым амбициозным целям и преодолевать препятствия.

После 20 уровень счастья постепенно снижается и достигает своего минимума в 46-48 лет.

Чем более развита экономически страна, тем позже наступает самый несчастливый возраст человека. Например, в Китае и Мексике люди ощущают себя глубоко несчастными уже в 43 года. Такие выводы исследователи сделали после проведения анкетирования с участием мужчин и женщин со 132 стран.

Итак, в 46-48 лет наступает период несчастья, который даже имеет народное название – кризис среднего возраста.

Длится он вплоть до 60 лет, а затем люди снова ощущают прилив сил.

«Курсор» ранее рассказывал, что американские психологи (из университетов Виргинии и Пердью, штат Индиана) вычислили зарплату счастливого человека. Суммы, как оказалось, сильно разнятся в разных странах. По данным специалистов, оптимальный размер дохода в среднем по миру — 95 тысяч долларов в год.