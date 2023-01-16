Искусственный интеллект провалил адвокатский экзамен

Программы искусственного интеллекта проникают в юридическую сферу, что было продемонстрировано во время проверки на право занятия адвокатской деятельностью.

Программа искусственного интеллекта под названием ChatGPT-3.5 не сдала тестирование с несколькими вариантами ответов из разделов доказательств и правонарушений.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ChatGPT «генерирует сложные, похожие на человеческие» ответы на основе запросов пользователей и данных, в том числе из юридических текстов.

«ChatGPT-3.5 «обладает способностью генерировать невероятно подробные ответы, которые даже включают в себя запрашиваемый тон или перспективу, будь то написание публикаций в социальных сетях, эссе для колледжа или странной специфической народной песни», — пишет агентство.

В то же время, в целом программе ChatGPT не удалось сдать общий адвокатский экзамен. Ответы были верными в 50,3% случаев. Настоящие тестировщики правильно отвечают на 68% вопросов.

Результаты адвокатского экзамена вызывают у некоторых профессоров опасения, что студенты будут использовать программу для обмана на тестах. Другие считают, что такие инструменты, как ChatGPT, можно использовать с пользой.

Кроме того, некоторые специалисты выражают обеспокоенность тем, что использование программы искусственного интеллекта является несанкционированной юридической практикой.

Как сообщал Курсор, стартап DoNotPay протестирует своего ИИ-адвоката в реальном судебном заседании. В рамках испытаний впервые в истории человека будет защищать в суде нейросеть. Разработанная программа запускается с обычного смартфона. Самообучающаяся нейросеть будет слушать судебное разбирательство и инструктировать ответчика через наушник, что ему следует говорить в свою защиту.

Обычно сведения о судебных заседаниях засекречены, а технологии ИИ запрещены в некоторых странах. Но стартапу удалось найти выход – они протестуют свою разработку в слушаниях по обжалованию штрафов за превышение скорости.

Как уверяют разработчики, ИИ-адвокат вежлив, целеустремлен, идеально знает законодательные акты и является идеальным средством экономии на адвокатах.

Также Курсор писал о том, что ученые из сингапурского университета создали искусственный интеллект, алгоритмы которого работают на подобие человеческого мозга.

Благодаря изобретению специалистов «искусственный разум» в будущем смогут запускать на компактных устройствах. Новая технология будет работать с использованием ультратонких 2D-материалов и отрицательно заряженных атомов серы.

Взаимодействуя с электрическим полем, эти атомы смогут переключать фазы искусственного интеллекта между спящим и активным режимом, подобно нейронам мозга человека.