Исследователь из Непала раскрыл тайну йети

Наблюдения Мадху Четри полностью опровергают существование йети, он доказал, что под неопознанным существом скрывается бурый тибетский медведь.

Человечество давно пытается разгадать тайну снежного человека — йети. Многие верят в его существование, остальные же уверены, что это выдумки. Исследователь Мадху Четри из Непальского национального фонда охраны природы собрал все имеющиеся данные от местных жителей и систематизировал их, сообщает LADBible. Йети описывают как гигантское обезьяноподобное существо, которое чаще всего видели на Гималайском хребте в Азии. И хотя доказательств его существования не предоставлено, но многие жители горных поселков в этих местах уверяют, что видели йети.

Проведенные исследования Мадху Четри позволили ему сделать вывод, что он разгадал эту тайну.

Пастухи рассказали Четри, как встречали огромное лохматое существо. Другие говорили, что одновременно встречали сразу двух йети. Пока один из них искал сурка, другой просто отдыхал на спине. Ученому даже пытались показывать доказательства: обычно это были волосы или следы ног.

Из этих фактов Мадху Четри заключил, что люди встречают тибетского бурого медведя. Его следы вполне схожи нс теми, которые якобы оставляют йети. Исследователь заметил, что местные жители часто путали образцы волос и следы медвежьих лап на пастбищах высоко в горах с йети.

Гималайские сурки являются излюбленным лакомством для бурых медведей, поэтому следы «йети» часто появляются в верхних частях поселений, где водятся эти грызуны. Когда медведи просыпаются в летний период, то выкапывают глубокие ямы в поисков сурков. Эти ямы также встречаются в рассказах местных.

Предварительную версию Четри подтвердило наблюдение с помощью фотоловушек. Мадху Четри после первого исследования в 2007 году расставил такие ловушки и сделал четкие изображения животных. В Непале есть небольшая популяция бурых тибетских медведей. Фотоснимки подтвердили версию о бурых медведях, но они пока не опубликованы — ученый планирует скоро сделать это.

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