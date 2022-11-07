На леднике нашли камеры с пленками, оставленные в прошлом веке

Исследователи готовились к масштабной экспедиции полтора года, что принесло свои плоды.

Участники экспедиции Teton Gravity Research обнаружили на леднике в Юконе (Канада) камеры исследователей Брэдфорда Уошберна и Роберта Гейтса, оставленные там 85 лет назад.

Об этом сообщает CNN.

Исследование возглавил Гриффин Пост. Его участники на протяжении целой недели в августе этого года пытались найти камеры на леднике Уолш.

Известно, что летом 1937 года Уошберн и его партнер по скалолазанию Гейтс посетили третью самую высокую точку Канады (5226 метров) – гору Лукания, которая тогда была единственной непокоренной вершиной в Северной Америке.

Их путь начался с ледника Уолш. Из-за плохих погодных условий пилот самолета не стал за ними возвращаться из-за слякоти и грязи, а поэтому Брэдфорд и Роберт не только должны были покорить вершину, но также спуститься обратно пешком, преодолев более 250 км до ближайшего города.

В силу этого они отказались от своих палаток, альпинистского снаряжения и трех камер, которые оставили в тайнике. Участникам Teton Gravity Research удалось найти камеры, две из которых были с пленкой. Находки передали Parks Canada для разбора снимков.

Expedition Finds Cameras Left by Yukon Mountaineers in 1937 https://t.co/ORNHhjf2z5 pic.twitter.com/uoHoJ2OZxu — Iván Ramírez (@_Ivan_Ramirez) October 30, 2022

Эту экспедицию готовили 1,5 года. В ее рамках хотели найти старые документы, журналы и газеты, а также установить точное место хранения тайника. Эксперты пытались определить то, как далеко за 80 лет мог продвинуться ледник.

Из-за его движения оставленные Уошберном и Гейтсом предметы оказались разбросанными на десятки метров друг от друга. Тем не менее участникам экспедиции удалось найти почти весь тайник, за исключением предметов, которых унесла талая вода.

В частности, в тайнике нашли поврежденную воздушную камеру Fairchild F-8 Уошберна две неповрежденные камеры: модель DeVry «Lunchbox» и Bell&Howell Eyemo 71A. После этого команда Поста уведомила об этой находке родственников Уошберна и Гейтса, потому что непосредственно они умерли ещё в 2007 году.

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