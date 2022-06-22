Исследовательница разгадала 100-летнюю тайну Анонимного Бога Пальмиры

Александра Кубяк-Шнайдер, польский археолог, проводившая исследования в древнем мегаполисе на территории современной Сирии, нашла около 200 текстов, датируемых в основном II и III веками нашей эры. Все они содержали загадочные фразы в виде обращения к божеству.
Около 100 лет ученые пытались определить, какое божество было адресатом этих конкретных фраз. В поисках ответов неизвестное божество было названо: Анонимный Бог Пальмиры.
«Тот, чье имя благословенно навеки». «Владыка Вселенной». «Милостивый».
«Эти надписи были на каменных алтарях, предназначенных для сжигания ароматных жертв благовоний, зерен можжевельника и других ароматов, а также для наливания жидкостей», — сказал Кубяк-Шнайдер журналу Science in Poland.
«Это трактовалось как монотеистические проявления и склонности к поклонению единому Богу, мистическое измерение культа Господа Неба, Ваалшамина, а также табу на произнесение имени божества, подобное существующему в иудаизме, ибо эти фразы вызывали и до сих пор вызывают библейские коннотации», — сказал Кубяк-Шнайдер.
Исследовательница заметила, что специфический способ обращения к божеству был схож с гимнами, которые пели и читали в храмах I тысячелетия до н.э. древней Месопотамии, когда возносили благодарность за полученную помощь многим важным божествам: Мардук-Белу, Набу, Нергалу, Хададу. и другие.
Таким образом, неиспользование имени бога в случае посвящения было знаком уважения. Пальмирийцы прекрасно знали имена своих божеств, утверждает археолог, просто решили их не использовать.
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