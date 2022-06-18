Исследователи определили место возникновения чумы

В ходе раскопок в Киргизии выявлены останки людей, у которых анализ ДНК подтвердил чуму. Это дало возможность ученым с уверенностью заявить о месте начала эпидемии.

Доказано, что черная смерть, или чума, распространилась по всему миру из Центральной Азии.

К такому выводы пришли ученые-антропологи из Института эволюционной антропологии в Лейпциге, Тюбингенском университете (Германия) и Стерлингском университете (Великобритания). В ходе исследования были проанализированы найденные на территории современной Киргизии останки людей, умерших в XIV веке.

Большее распространение эпидемии чумы в истории человечества пришлось на середину 1340-х годов. Палочка Yersinia pestis стала возбудителем страшной инфекции и унесла жизни 30-60%населелния Европы.

Ранее ученые делали многочисленные попытки установить родину начала чумной эпидемии. Им удалось выяснить, что в 1347 году чума впервые попала в средиземноморские страны по морским путям из Золотой Орды. После этого инфекция расширилась по Европе, Северной Африке и Ближнему Востоку.

В процессе раскопок в 1885-1892-х годах недалеко от бессточного озера Иссык-Куль, на киргизских территорииях, исследователям удалось найти надгробия с надписями на сирийском о «моровой язве».

Британские и немецкие ученые проверили древнюю ДНК, извлеченную из человеческих останков, и оказалось, что у трех умерших, согласно надписям на надгробиях, идентифицировали следы Yersinia pestis.

Мария Спироу из Тюбингенского университета пояснила: «Мы выяснили, что древние штаммы из Киргизии находятся как в «эпицентре». Таким образом, мы наконец обнаружили исходный штамм черной смерти точно определили год его возникновения — 1338-й.

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