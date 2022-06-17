Раскрыт секрет сохранения памяти в старости

Уникальную особенность человеческого мозга выявили психологи. Оказалось, что эмоциональное и психологическое состояние человека напрямую влияет на способность сохранять активность нервных клеток мозга, отвечающих за память.

В преклонном возрасте многие люди сталкиваются с полной или частичной потерей памяти. К такому симптому приводят различные факторы: физические, психологические, наследственные.

Психологи из Северо-Западного университета, США, пришли в своих исследованиях к интересным выводам.

В 20-летних исследованиях приняли участие около тысячи людей в возрасте после 40 лет и в преклонном возрасте. В рамках эксперимента респонденты отвечали на разные вопросы, с ними проводились тестирования, определялась эффективность и производительность памяти. Также наблюдалось их общее состояние, в частности психологическая активность и эмоциональный фон.

Ученые выяснили такую закономерность: те тестируемые, которые регулярно отмечали хорошее настроение, жизнерадостность и доброжелательность, гораздо реже сталкивались с проблемами с памятью. Психологи подтвердили, что состояние «положительного аффекта» прекрасно помогает справиться с таким возрастным отклонением, как нарушение памяти.

В результате ученые пришли к выводу, что позитивным людям гораздо меньше угрожает потеря памяти, но пока не выяснены причины этого. Специалисты намерены работать и дальше в этом направлении, чтобы ответить на все вопросы и выяснить механизм этих связей.

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