Исследователи рассказали, как на мозг влияет частый просмотр телевизора

Ученые провели исследования, чтобы проверить, как просмотр телевизора влияет на мозговую активность, но только экспертов интересовало не содержание телевизионных программ, а время, которое люди проводят без движения.

Об этом пишет Heart.

В первой работе специалисты проанализировали данные людей, которые участвовали в исследовании в США с 1980 по 2010 годы. Ученые пытались установить влияние малоподвижного образа жизни на когнитивные функции и риск развития деменции в будущем. Поэтому ученых заинтересовало, сколько времени участники проводили за экраном телевизора. Но только добровольцев спрашивали не время ежедневного просмотра, а свое субъективное мнение – делают это редко, средне, часто или очень часто.

В итоге исследователи пришли к выводу, что когнитивные показатели упали на 7 и более процентов у тех людей, которые часто или сравнительно часто смотрели телевизор, по сравнению с теми, кто старался не тратить на это много времени. Плюс ко всему, такая привычка повышала риск возникновения деменции.

А во время второго исследования, ученые из США проводили МРТ-сканирование головного мозга и выяснили, что у любителей проводить время за телевизором, снижалось количество серого вещества, а оно играет важную роль во всех функциях организма, в частности на когнитивные показатели.

То есть просмотр телевизора — тип активности, который не стимулирует когнитивную деятельность, поэтому она ухудшается, но не все типы сидящего времяпровождения вредят организму, например, настольные игры — предотвращают развитие деменции.

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