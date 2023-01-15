Как поддерживать ясность ума: советы японского нейробиолога

Нейробиолог из Японии Такаси Цукияма всю карьеру изучал секреты работоспособности мозга. По его словам, некоторые трюки помогут вам заставить мозг работать, но для лучшего эффекта необходимо соблюдать определенные правила.

Секреты специалиста публикует портал Woman24.

Соблюдайте режим. Некоторое время отхода ко сну и одинаковое время подъема в течение всей недели приучит мозг к режиму, и он не будет пытаться отдыхать, когда умственная деятельность нужна, а включаться ночью перед сном, мешая уснуть.

Дайте мозгу время «проснуться». Активная фаза мыслительной деятельности наступает через два часа после пробуждения. Поэтому следует проснуться за 2 часа до важных событий, чтобы не клевать носом. Также подбодрить мозг помогут тренировки и общение.

Гимнастика для глаз. Если вы будете делать гимнастику для глаз хотя бы раз в час, то сможете почувствовать, как ваши мысли упорядочиваются. Посмотрите вверх, вниз, во все стороны, поворачивайте глазными яблоками и поиграйте фокусом, рассеивая и концентрируя взгляд. Это поможет не только глазам, но и мозгу.

Обязательно высыпайтесь. Полноценный сон очень важен для когнитивных процессов. Во время сна мозг обрабатывает события прошедшего дня и записывает их в длительную память, разгружая сознание. Поэтому к утру вам может прийти свежая идея, которую вы не могли заметить из-за фоновых мыслей.

Поддерживайте порядок на столе. Если вы не можете заставить мозг работать, начните убираться на столе. Процесс позволит вам настроиться на подходящий лад, а убранный стол не будет отвлекать от работы.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, как мозг хранит воспоминания. Оказывается, человеческий мозг перестраивается с каждым новым воспоминанием. Это происходит благодаря действию синапсов или крошечных связей между клетками мозга. Клетки мозга, или нейроны, общаются друг с другом через сложную электрохимическую систему.

Изменение электрического заряда одной клетки вызывает высвобождение химических веществ, называемых нейротрансмиттерами, через синапсы. Затем нейротрансмиттеры поглощаются нейроном на другой стороне разрыва, где они вызывают электрические изменения в этой клетке.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека.