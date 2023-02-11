Исследователи выяснили, как мозг реагирует на родной язык

Для понимания родного языка особой умственной работы не требуется.

К такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического института, пишет портал 7dniv.

Новое исследование показало необычную активность мозга в ответ на родной язык. Исследователи просканировали мозг девяти полиглотов (людей, знающих пять языков, включая родной), 15 гиперполиглотов (те, кто владеет десятью языками), а также одного участника, понимающего около 50 языков.

Команда использовала метод визуализации мозга, называемый функциональной магнитно-резонансной томографией (фМРТ), измеряющий кровоток в мозге. Так они смогли проследить активность на определенных участках.

Участников поместили внутрь аппарата фМРТ, а затем дали прослушать серию 16-секундных записей. Каждый из них был случайным фрагментом Библии или «Приключений Алисы в стране чудес».

Записи для группы полиглотов были переведены на 25 языков, а для гиперполиглотов – на 46 языков.

Каждому участнику дали прослушать, среди прочих, выборку из записей, сделанных на восьми языках, из которых один обязательно был родным, а остальные – близкими к ней, например, как итальянский и испанский. Также участникам предлагалось прослушать записи на незнакомых и неродственных родном языке.

Выяснилось, что при прослушивании дорожек близкими к родному языку у испытуемых включались те же участки мозга.

То же происходило и если человек слышал родной язык – но с гораздо меньшей силой. Ученые считают, что это связано с тем, что для понимания родного языка особой умственной работы не требуется.

Также активность мозга была несколько снижена, если человек слышал запись на языке, изученном в раннем детстве. Исследователи объясняют это большим речевой опыт.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, как мозг хранит воспоминания. Оказывается, человеческий мозг перестраивается с каждым новым воспоминанием. Это происходит благодаря действию синапсов или крошечных связей между клетками мозга. Клетки мозга, или нейроны, общаются друг с другом через сложную электрохимическую систему.

Изменение электрического заряда одной клетки вызывает высвобождение химических веществ, называемых нейротрансмиттерами, через синапсы. Затем нейротрансмиттеры поглощаются нейроном на другой стороне разрыва, где они вызывают электрические изменения в этой клетке.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека.