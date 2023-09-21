Исследователи выяснили, от каких болезней могут спасти чай и вино

В малых дозах они приносят пользу здоровью.

Исследователи из Института здорового старения Раша рассказали, что чай и вино могут спасти от некоторых болезней. Поэтому не стоит отказываться от этих напитков.

Об этом пишет Neurology.

Ученые провели исследования и открыли уникальные свойства вина и чая. Этими напитками не стоит употреблять, но в малых дозах они приносят пользу здоровью. Исследователи заявили, что чай и вино могут "замедлить" ухудшение памяти, то есть они помогут избежать деменции.

Эксперты отметили, что деменция провоцируется определенными факторами, в частности, образом жизни и сопутствующими недугами. Чаще всего ухудшает функционирование мозга болезнь Альцгеймера.

В состав чая и вина входят флавоноиды, которые замедляют темпы ухудшения памяти. Это группа фитохимических веществ, содержащихся в растительных пигментах.

Автор исследования Томас М. Холланд сказал: "Интересно, что наше исследование показывает, что выбор диеты может привести к замедлению темпов снижения когнитивных функций. Такие простые действия, как потребление фруктов и овощей и чая – это простой способ для людей улучшить здоровье своего мозга".

"Курсор" писал ранее, что исследователи из Пекинского университета провели серию экспериментов, чтобы узнать, может ли чай улучшить интеллектуальную работу мозга и так называемое конвергентное мышление.