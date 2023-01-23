Историки назвали еще одну версию смерти царицы Клеопатры

Египетская царица Клеопатра – одна из самых известных женщин в истории. Она прожила сравнительно короткую, но яркую жизнь, оставив после себя множество тайн и загадок. И одной из них является причина ее смерти. Относительно этого вопроса историки выдвинули несколько версий.

Об этом пишет издание Interesnyefakty.

Некоторые эксперты считают, что египетская царица покончила с собой, попросив привнести в ее покои ядовитую змею, а другие предполагают, что умерла Клеопатра от «наркотического коктейля», приняв опиум и аконит.

Историки говорят, что легендарная царица покончила с собой в 30 году до нашей эры в городе Александрия в возрасте 39 лет. В источниках можно найти версию, утверждающую, что правительница Египта совершила самоубийство из-за поражения, которое ее войскам нанести римляне. Но в трудах античных историков Плутарха, Страбона и Диона Кассия сказано, что Клеопатра умерла от укуса ядовитой кобры.

Плутарх написал, что покои царицы охранялись, поэтому пронеси в ее спальню ядовитую змею было сложно, однако в этом деле ей помог крестьянин. Он подошел к охране с корзинкой и показав, что в ней лежат крупные и красивые плоды инжира. И тогда его пропустили, откинув всякие подозрения. А оказалось, что под фруктами была спрятана змея, которая ужалила Клеопатру.

По одной из версий, пресмыкающееся было в закрытой емкости для воды и царица сама подставила руку, чтобы змея ее укусила.

Но есть версия, что причиной смерти царицы стал не яд змеи, а смесь из опиума и растений болиголов и аконит. К такому выводу пришли немецкие ученые, которые проанализировали особенности змеиных укусов, а также архивные документы того времени.

«Курсор» писал ранее, что Кэтлин Мартинес искала потерянную гробницу Клеопатры почти 20 лет. Теперь она считает, что совершила решающий прорыв. Мартинес и ее команда недавно обнаружили 1305-метровый туннель примерно на глубине 13 метров под землей, как недавно объявило Министерство туризма и древностей Египта. Эксперты по архитектурному дизайну назвали это «чудом». Мартинес считает, что туннель может привести к гробнице Клеопатры.