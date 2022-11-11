Обнаруженный в Египте туннель может быть входом в гробницу Клеопатры

Археолог из Университета Санто-Доминго считает, что она, возможно, нашла вход в затерянную гробницу Клеопатры после двух десятилетий поисков в Египте.

Кэтлин Мартинес искала потерянную гробницу Клеопатры почти 20 лет. Теперь она считает, что совершила решающий прорыв. Мартинес и ее команда недавно обнаружили 1305-метровый туннель примерно на глубине 13 метров под землей, как недавно объявило Министерство туризма и древностей Египта. Эксперты по архитектурному дизайну назвали это «чудом».

Мартинес считает, что туннель может привести к гробнице Клеопатры, сообщает CNN.

Местонахождение гробницы египетской царицы долгое время оставалось загадкой.

«В ходе раскопок был обнаружен огромный религиозный центр с тремя святилищами, священным озером, более чем 1 500 предметов, бюстов, статуй, золотых монет, огромной коллекцией монет с изображением Александра Македонского, царицы Клеопатры и Птолемеев. Самое интересное открытие — комплекс туннелей, ведущих в Средиземное море, и затонувшие сооружения», — сказала Мартинес.

«Мое упорство нельзя спутать с одержимостью. Я восхищаюсь Клеопатрой как историческим персонажем. Она стала жертвой пропаганды со стороны римлян, стремившейся исказить ее образ», — сказала Мартинес, назвав ее «образованной женщиной, вероятно, первой, кто формально училась в музее в Александрии, центре культуры в ее время».

Когда ее муж, римский полководец Марк Антоний, умер у нее на руках в 30 г. до н. э., Клеопатра вскоре после этого покончила с собой. Этот момент был увековечен в искусстве и литературе, но спустя более двух тысячелетий мало что известно о том, где лежат их останки.

Ряд подсказок привел Мартинес к мысли, что гробница Клеопатры может находиться в храме Осириса в разрушенном городе Тапосирис Магна на северном побережье Египта, где река Нил впадает в Средиземное море. Главной из них было само название. По словам Мартинеса, Клеопатра в свое время считалась «человеческим воплощением богини Исиды», а Антоний считался воплощением бога Орисиса, мужа Исиды.

Мартинес считает, что Клеопатра, возможно, решила похоронить своего мужа в храме, чтобы отразить этот миф. По словам Мартинес, из всех 20 храмов вокруг Александрии, которые она изучала, «ни одно другое место, строение или храм не сочетает в себе столько условий, как храм Тапосирис Магна».

В 2004 году Мартинес представила свою теорию Захи Хавассу, египетскому археологу, который в то время был министром Египта по делам древностей. Ее проект был одобрен через год.

Раскопки показали, что «храм был посвящен Изиде» — что, по мнению Мартинеса, является еще одним признаком того, что затерянная гробница находится поблизости — а также туннели под водой. Сейчас, по словам Мартинес, она находится «в начале нового пути» — подводных раскопок.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством туризма и древностей, египетское побережье на протяжении веков подвергалось землетрясениям, в результате чего части реки Тампосирис Магна обрушивались и погружались под воду.

«Если туннели, обнаруженные Мартинес и ее командой, содержат проход к гробнице Клеопатры, это будет самое важное открытие века», — сказала археолог.

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