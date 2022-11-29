Историки рассказали, каким необычным способом раньше использовали голубей

Во время Второй мировой войны голубей использовали для разведки с помощью миниатюрных фотокамер.

Всем известно о применении в прошлом голубей для доставки писем и мелкой корреспонденции.

Историки также рассказали о ещё одном, менее известном способе использования этих птиц, пишет Музей фактов.

Оказалось, что голубей тренировали и успешно применяли для аэрофотосъемки. Естественно, для этого были нужны специальные фотокамеры, удобные для переноски голубями.

Впервые патент на фотокамеру, рассчитанную для птиц, получил в 1908 году немецкий аптекарь-изобретатель Юлиус Нойброннер. До этого он использовал голубей для доставки лекарств.

Юлиус выяснил, что один из голубей, доставлявших лекарства в санатории Кёнигштайна, заблудился и вернулся домой почти через месяц сытый и откормленный. Это подтолкнуло Нойброннера к идее оснастить голубей маленькой фотокамерой, чтобы можно было проследить их путь.

Он отвозил голубей на 100 километров от дома, прикреплял к ним фотокамеры и отпускал. Во время обратного пути домой, фотоаппарат делал серию снимков. Это обеспечивал специальный пневмомеханизм, вмонтированный в камеру.

Придуманная им миниатюрная фотокамера обеспечивала достаточно неплохое качество фотографий.

Однако нет подтверждений, что такие камеры использовались для аэрофотосъемки в Первую мировую войну. Зато историки подтверждают использование голубей-фотооператоров во время Второй мировой войны.

Согласно историческим фактам, голубей для получения снимков с воздуха использовали в немецкой, английской и французской армиях. Историки даже нашли немецкую игрушку, которая изображала солдата, выпускающего голубя с фотокамерой.

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