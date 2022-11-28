Радужная пружина: как важное изобретение инженеров превратилось в известную игрушку

Ученый работал над созданием некого пружинящего устройства для поглощения колебания приборов, но случайно придумал то, что полюбили и дети и взрослые.

Своим происхождением любимая игрушка-антистресс миллионов детей и взрослых в мире обязана разработчику сложных корабельных приборов.

Инженер Ричард Джеймс Томпсон совершенно случайно стал автором этой игрушки, пишет Музей фактов.

Ученый проектировал устройство для компенсации качки в чувствительном оборудовании для кораблей. Он работал над созданием некого пружинящего устройства, которое могло бы поглотить колебания приборов.

Изобретение, как это часто бывает, пришло к нему случайно. Однажды он нечаянно столкнул пружину с полки и увидел, как она вначале «шагнула» на стол, а затем опустилась на пол и при этом сложилась вновь в первоначальное положении.

Инженер подумал, что такое поведение пружины может заинтересовать детей и стать отличной игрушкой. Тогда он занялся разработкой модификаций. После целого года экспериментов с различными сортами стальной проволоки, он нашел идеальный вариант.

Тогда Томпсон вместе с женой организовал бизнес, и шагающие по лестницам пружины, получившие название «Slinky» или «Пружина» завоевали огромную популярность. К его удивлению, взрослое население также оценило его изобретение, прекрасно успокаивающее и снимающее стресс. Немного позже появились уже пластиковые аналоги игрушки с яркой окраской, известные как «радуга».

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