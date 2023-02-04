Израильские ученые выяснили, как в древние времена изготавливались духи

Исследователям из кафедры изучения земли Израиля и археологии Университета Бар-Илан удалось расшифровать один из способов производства духов.

Об этом сообщает 12-й канал.

«Сегодня многие духи используют технику дистилляции, но в библейские времена этого не было. Техника дистилляции — это, по сути, выпаривание ароматических веществ таким образом, что мы получаем ароматические пары и разделение на концентрированное эфирное масло», – сказал профессор Зохар Амар из Университета Бар-Илан.

В те времена основная парфюмерная техника – экстракция. Она предполагает, что нужно найти растения, цветы или листья, которые имеют ароматические вещества, измельчить и выжать их, а экстракты этих духов пропитать базовым маслом, не имеющим послевкусия, чтобы увеличить его количество и сделать его удобным в использовании.

«Какую новую технику вы открыли в своем исследовании? Мы говорим о дереве под названием Элла Атлантити. Я узнал из древних источников, что в прошлом из него производили высоко ценимую и прекрасную смолу. Археологические свидетельства были найдены в виде урны наполненные этой смолой на территориях Ханаана примерно с 1400 г. до н.э., в двух разных местах мира – в кораблекрушении у берегов Турции и в Древнем Египте. Вот тогда я и понял, что тут не обошлось без истории», – утверждает исследователь.

Любопытно, что смола, которая производится в Курдистане, сегодня по-прежнему пользуется большим спросом в арабском мире. Вместе со своим учеником Амар нашел дерево в ходе полевого исследования, проведенного в Израиле на десятках деревьев. Далее он извлек из него много смолы, используя древние традиционные методы. Он связал эту смолу с названием известного продукта, упомянутого в Библии, под названием Цери, но было неясно, что авторы имели в виду, упоминая о ней:

«В Библии Цери несколько раз упоминается как лекарственное средство и, вероятно, как дорогое благовоние, принадлежащее древнему миру. Библия говорит о том, что его вывели в Египте, Вавилоне и на морских островах», – сказано в исследовании.

До сих пор считалось, что цури — это растение хурмы, не современный плод, а известное благовонное растение ионико-римского периода. Во времена мудрецов, в римский период, они больше не производились. Смола Элла Атлантити и хурма были очень популярны в то время. На самом деле, мудрецы также называли его именем Цури, которое является родовым именем.

Ученый предлагает новую интерпретацию, что лекарственное растение и духи, считающиеся самыми дорогими в библейском мире, – это смола упомянутого дерева.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые воспроизвели духи, которым более 3 тысяч лет.