Ученые воспроизвели духи, которым более 3 тысяч лет

Глава Академии запахов Бихтер Эргюль поделился своими впечатлениями от проделанной работы. Для него и команды ученых эта задача стала настоящим путешествием в прошлое. А когда аромат смогли наконец вдохнуть, все в лаборатории торжествовали.

Турецкие ученые воспроизвели духи, которым более трех тысяч лет. Оригинальный рецепт аромата принадлежал Таппути Белатекалим. История называет ее первой женщиной-химиком. Она жила в Месопотамии. Первое упоминание об этом человеке было найдено на глиняной табличке во время раскопок в Турции.

К сожалению, многие таблички с рецептами не сохранились до наших дней, что делает их расшифровку невозможной. Некоторые секреты невозможно раскрыть. Но то, что удалось спасти, имеет огромную историческую ценность для человечества.

Расшифровывая древние тексты, ученые обнаружили в них «рецепт» духов, принадлежавших Таппуту. Затем они решили воспроизвести духов в лаборатории. Им удалось получить аромат, которому около 3200 лет.

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